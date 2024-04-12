بايدن محذرا إيران من مهاجمة إسرائيل: لا تفعلوا ذلك

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة إيران من عواقب تنفيذ تهديدها بالقيام بعمل عسكري ضد إسرائيل، وقال إن رسالته لها ألا تفعل ذلك.

وجدد بايدن في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة التزام بلاده بالدفاع عن إسرائيل ودعمها إذا تعرضت لهجوم من إيران، وقال إن طهران لن تنجح في مسعاها، ورجح أن يكون الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل عاجلا وليس آجلا.

وقال مسؤول أميركي للجزيرة إن الولايات المتحدة تحرك سفنا حربية وطائرات عسكرية إلى المنطقة تحسبا لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل، مشيرا إلى أن السفن والطائرات الحربية الإضافية التي يتم تحريكها تأتي من خارج الشرق الأوسط.

وشدد على أن الولايات المتحدة مستعدة لكل احتمالات الهجوم الإيراني على إسرائيل سواء كان محدودا أو متوسطا أو واسع النطاق.

من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن تتوقع هجوما إيرانيا ضد إسرائيل أكبر من الهجمات الأخيرة في "حرب الظل الطويلة".

كما نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل إخطار الولايات المتحدة والأخذ برأيها قبل اتخاذ قرارات بشأن أي انتقام من جانب إسرائيل على هجوم إيراني.

وأشار المسؤولون الأميركيون إلى أن إيران أوضحت أنها ستهاجم القوات التي تهاجمها، وحذرت من أن تدخل واشنطن بعد رد إيران على إسرائيل سيؤدي لضرب القواعد الأميركية في المنطقة.