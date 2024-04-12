الجيش الأميركي يعلن تدمير صاروخ باليستي حوثي مضاد للسفن

أعلن الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من منطقة تسيطر عليها جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الأميركي إسقاط 11 طائرة مسيّرة تابعة لجماعة الحوثي في خليج عدن والبحر الأحمر، واعتبر أن تلك المسيرات شكلت "تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة متواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.