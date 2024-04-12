الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بغزة ويواصل قصف مخيم النصيرات

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة، في حين واصل الاحتلال قصفه المكثف على مخيم النصيرات بوسط القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول، إن المنزل كان يأوي أعدادا من النازحين، وإن القصف أدى لعدد كبير من الشهداء والمصابين معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل قصفها لمدينة غزة لليوم الثالث على التوالي، فضلا عن دمار واسع في المنطقة جراء القصف.

قصف مخيم النصيرات

وفي مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في أطراف المخيم. وقال مراسل الجزيرة إن مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل عنيف المناطق الشمالية للمخيم.

كما قالت مصادر فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت -صباح اليوم الجمعة- مدرسة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن شهيد وعدد من الجرحى.

وأفادت قناة "الأقصى" الفلسطينية بأن اشتباكات عنيفة دارت -في وقت مبكر اليوم الجمعة- بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت القناة أن قوات الاحتلال ألقت قنابل دخانية شمال مخيم النصيرات.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد بدء القوات الإسرائيلية عملية عسكرية في مناطق وسط القطاع المحاصر بينها محيط مخيم النصيرات، وسط تكثيف لعمليات القصف الجوي والمدفعي وإطلاق القنابل الدخانية باتجاه منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات والمخيم الجديد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس أن الفرقة 162 بدأت عملية عسكرية مباغتة وسط قطاع غزة، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات الاحتلال بدأت عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات (وسط القطاع)، واستهلتها بسلسلة من الغارات الجوية في المنطقة.