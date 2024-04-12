إطلاق عشرات الصواريخ ومسيرتين من جنوب لبنان على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة إطلاق عشرات الصواريخ ومسيرتين محملتين بالمتفجرات من لبنان على مستوطنات الجليل الأعلى، وقال إن طيرانه الحربي شن غارات على بلدات في الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض المسيرتين المفخختين اللتين أطلقتا من لبنان "دون أضرار أو إصابات".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في بلدات إسرائيلية عدة في الجليل الأعلى مع سماع انفجارات، مشيرا إلى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

من جهته قال حزب الله إنه استهدف اليوم الجمعة موقع المرج بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة. وأضاف أنه قصف بالمدفعية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وكذلك، أعلن حزب الله أنه استهدف موقع السماقة، مشيرا إلى أنه قصف تلة الكرنتينا في الجليل الأعلى بالأسلحة المدفعية، مؤكدا تحقيقه "إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، قال الحزب إنه قصف مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

غارات إسرائيلية

وفي وقت سابق، قالت وكالة الإعلام اللبنانية إن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على بلدات علما الشعب وطيرحرفا والجبين، في القطاع الغربي.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منطقة واقعة بين بلدتي الطيبة وديرسريان، في مرجعيون، بحسب الوكالة أيضا.

وتصاعدت مؤخرا وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو الحزب بعيدا عن الحدود.

وتأتي هذه المواجهات العسكرية المستمرة منذ حوالي 6 أشهر على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدت حتى الحين لاستشهاد أزيد من 33 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.