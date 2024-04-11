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روسيا تعلن مقتل مسلحَين بالقوقاز كانا يعدان لتنفيذ "أعمال إرهابية"

Armed men stand guard in front of the entrance of the Mejlis of the Crimean Tatar people (the single highest executive-representative body of the Crimean Tatars) in Simferopol on September 16, 2014. Russian police on September 16 raided the assembly of pro-Kiev Crimean Tatars, activists told AFP, days after Crimean residents overwhelmingly backed pro-Kremlin parties in polls. Authorities also raided the homes of two Tatar activists in what the leader of the Tatar governing body, the Mejlis, called the start of "direct repressions" against the peninsula's pro-Kiev community. AFP PHOTO / MAX VETROV MAX VETROV / AFP
جهاز الأمن الروسي أعلن محاصرة مسلحَين قبل أن يعلن قتل اثنين منهما لاحقا (الفرنسية-أرشيف)
11/4/2024-|آخر تحديث: 11/4/202410:53 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن جهاز أمن الدولة الروسي مقتل مسلحين في مدينة نالتشك، قال إنهما كانا يعدان لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا.

وقبل الإعلان عن مقتل المسلحين، أعلن جهاز أمن الدولة الروسي حالة مكافحة الإرهاب في أجزاء بمدينة نالتشك في شمال القوقاز، مشيرا إلى أن قوات الأمن "تحاصر مجموعة من المسلحين المتطرفين في ضواحي نالتشك".

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سلطات محلية قولها إن روسيا شنت "عملية لمكافحة الإرهاب" في أجزاء من مدينة نالتشيك ومنطقة تشيريك في منطقة كاباردينو بالكاريا في جنوبها يوم الخميس.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية أيضا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا قولها إن مجموعة من المسلحين فتحوا النار على قوات الأمن التي حاصرتهم على أطراف نالتشيك.

وشهدت روسيا هجوما داميا يوم 22 مارس/آذار 2024 على مجمع كروكوس، حيث أطلق مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار على حشد من الناس خلال وجودهم في قاعة الحفلات الموسيقية بمجمع "كروكوس" القريب من موسكو، وألقوا قنابل حارقة، وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة نحو 152، وفق لجنة التحقيقات الروسية.

المصدر : الجزيرة + وكالات