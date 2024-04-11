روسيا تعلن مقتل مسلحَين بالقوقاز كانا يعدان لتنفيذ "أعمال إرهابية"

أعلن جهاز أمن الدولة الروسي مقتل مسلحين في مدينة نالتشك، قال إنهما كانا يعدان لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا.

وقبل الإعلان عن مقتل المسلحين، أعلن جهاز أمن الدولة الروسي حالة مكافحة الإرهاب في أجزاء بمدينة نالتشك في شمال القوقاز، مشيرا إلى أن قوات الأمن "تحاصر مجموعة من المسلحين المتطرفين في ضواحي نالتشك".

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سلطات محلية قولها إن روسيا شنت "عملية لمكافحة الإرهاب" في أجزاء من مدينة نالتشيك ومنطقة تشيريك في منطقة كاباردينو بالكاريا في جنوبها يوم الخميس.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية أيضا عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا قولها إن مجموعة من المسلحين فتحوا النار على قوات الأمن التي حاصرتهم على أطراف نالتشيك.

وشهدت روسيا هجوما داميا يوم 22 مارس/آذار 2024 على مجمع كروكوس، حيث أطلق مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار على حشد من الناس خلال وجودهم في قاعة الحفلات الموسيقية بمجمع "كروكوس" القريب من موسكو، وألقوا قنابل حارقة، وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة نحو 152، وفق لجنة التحقيقات الروسية.