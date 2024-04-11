ارتفاع عدد الشهداء بغزة واشتباكات بين المقاومة وجيش الاحتلال

تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال وسط القطاع وتمكنت المقاومة من السيطرة على طائرة مسيرة.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف سوق فراس الشعبي بمدينة غزة، وذكر أن عددا من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف للاحتلال لشارع صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

وفي مخيم جباليا، أكد مراسل الجزيرة سقوط شهيدين على الأقل واثنين من الجرحى إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في المخيم. كما سقط شهيدان في قصف على منزل لعائلة البطش في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة، وشنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة سقط على أثرها 3 جرحى.

وقال مراسل الجزيرة إن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف مواطنين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح في جنوب القطاع.

كما استهدفت عدة غارات للاحتلال منطقة الزنة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع غزة، وميدان الساحة وسط مدينة غزة، ومخيم البريج وسط القطاع. ونسفت قوات الاحتلال بالمتفجرات منازل قرب المدرسة الماليزية بمحيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوصول 63 شهيدا و45 جريحا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33 ألفا و545 شهيدا و76 ألفا و94 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اشتباكات مع المقاومة

في الاثناء أفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب المدرسة الماليزية في محيط جسر الوادي شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن أنه بدأ عملية عسكرية مباغتة في وسط قطاع غزة. وقال في بيان إن العملية بدأت بغارات جوية على عشرات "البنى التحتية الإرهابية فوق الأرض وتحتها" على حد وصفه.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن اللواء 401 وقوات قتالية من لواء ناحال تشارك في هذه العملية التي قال إنها انطلقت بتوجيه استخباراتي دقيق.

وأضاف جيش الاحتلال أنه قتل مسلحا فلسطينيا لدى اقترابه من القوات باستهداف من الجو، كما عثر على منصات لإطلاق القذائف الصاروخية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قنصت أحد جنود الاحتلال قرب منطقة الطاقة شرق مدينة غزة. كما قالت السرايا إنها تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة للاحتلال من نوع "كواد كابتر" في سماء المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

على الجانب الآخر ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98 بالجيش نسيت أداة حفر كبيرة بعد انسحابها من مدينة خان يونس قبل أيام، حيث تستخدم هذه الآلة الضخمة في تحديد وحفر الأنفاق، وقام سلاح الجو الإسرائيلي بغارة عليها وتدميرها، وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في الحادث "غير العادي" لاتخاذ "العقوبات اللازمة".

يذكر أن جيش الاحتلال أعلن الأحد الماضي أنه سحب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس بعد قتال دام 4 أشهر، وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن التقدير لدى الجيش الإسرائيلي "كان أن معركة خان يونس ستنتهي خلال شهرين فقط لكنها انتهت بعد 4 أشهر".

كما جاء إعلان الاحتلال الانسحاب من خان يونس بعد عملية نوعية مركبة لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، نفذتها يوم السبت الماضي في منطقة الزنة وكبدت فيها الاحتلال 14 قتيلا وعدة إصابات.