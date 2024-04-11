إكمال هنية جولتَه عند سماعه خبر استشهاد أبنائه يثير إعجاب المغردين

تصدر خبر استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وعدد من أحفاده، الأربعاء في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية بمخيم الشاطئ في مدينة غزة شمالي القطاع وردة فعل هنية، -منصات التواصل حول العالم.

فقد وصف مغردون قتل الاحتلال الإسرائيلي لأبناء وأحفاد إسماعيل هنية في أول أيام عيد الفطر "بالعمل الوحشي والخسيس وينم عن جهل القتلة الصهاينة بالبناء النفسي لحركات التحرير"، مشيرين إلى أن المقاوم الحقيقي لا يصبح مقاوماً لأنه فقد أحد أتباعه أو أقاربه؛ بل لأن كل شهيد يثقل كاهل المقاوم، ويزيد شعوره بألم الآخرين وكأنها آلامه، وهذا ما يجعل حركات المقاومة تقوى وتزدهر.

لو نال القتل من أبناء نتنياهو …

يا ترى كم بيان سيصدر وكم اتصال سيتم وكم زيارة ستخرج من عواصم عربية للتعزية والتنديد !!!#اسماعيل_هنية — خالد وليد الجهني (@KhaledEljuhani) April 11, 2024

كان باستطاعة #اسماعيل_هنية أن يخرج عائلته من #غزة إلى أي دولة أخرى ، لكن لانه قائد حقيقي والى جانب أبناء شعبه بحلوها ومرها ، بقوا في أرضهم حتى سقطوا شهداء !!

رحمة الله تغشاهم #أبناء_القادة_شهداء pic.twitter.com/QqqQidaVJG — صالح منصر اليافعي (@saleh_binali) April 10, 2024

وأشار مدونون إلى أنه" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة عملت قنوات عربية وعالمية وإسرائيلية على استهداف قادة المقاومة وخاصة حماس وتشويه صورتهم، بوجود أبنائهم خارج غزة، وأنهم في الفنادق يستمتعون، ولكن تم إثبات العكس بأن أبناء هنية كانوا في غزة يتعرضون للقصف منذ 7 أشهر مثل باقي أهالي القطاع".

ابناء اسماعيل هنية مثل أبناء المسلمين

ولايتميز دمهم عن دم ابسط انسان في غزة

وعقيدتنا أن من ارتقى فنحسبه شهيدا عند الله وكل من ارتقى في غزة يتقبلهم الله برحمته في الشهداء السعداء ويكرم نزلهم ويوسع مدخلهم ويجعلهم في عليين خالدين فيها ابدا

ونسأل الله أن يرزقنا شهادة في سبيله. — ahmed aboelnaga (@a1aboelnaga) April 11, 2024

ووصف آخرون جريمة الاغتيال بالنكراء خاصة بوجود أطفال في السيارة وهم أحفاد إسماعيل هنية، مشيرين إلى أن "هذا الأمر حدث بعد حملة تشويه ممنهجة قادتها دول في المنطقة لخدمة العدو الصهيوني تحديدا ضد هنية وأسرته.. لكن أبى الله إلا أن يُخزيهم، ويرفع مكانة "أبو العبد" وعائلته التي قدمت 60 شهيدا خلال معركة طوفان الأقصى وحدها".

الذين فجروا في الخصومة مع حركة #حماس وقادتها لن يأتوا على ذكر استشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس #اسماعيل_هنية واثنان من أحفاده في #غزة في قصف صهيوني مباشر ، لينضموا لنحو 60 شهيدا من أبناء وأحفاد وعائلة هنية الذين استشهدوا في غارات وقصف صهيوني ..

لطالما ادعى الفجرة كذبا… pic.twitter.com/V3gxxvl8NF — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 10, 2024

وعلق المتابعون على ردة فعل إسماعيل هنية عند تلقيه خبر استشهاد أبنائه وأحفاده متسائلين: ما هذا الثّبات؟! ما هذا التّسليم؟! ما هذا الصّبر؟ مضيفين أن ثبات هنية خاصة بعد إكماله جولته على الجرحى من مصابي الحرب الإسرائيلية بعد تلقيه خبر استشهاد أبنائه وأحفاده أحيا أمة وأيقظ أجيالاً لما أظهره من قوة وصبر.

استشهاد ٣ من ابناء إسماعيل هنية مع بعض احفاده: ليصح مجموع الشهداء من عائلته نحو ٦٠ شهيدا. لله درك ابا العبد ما اعظم منزلتك عند الله كما نحسب. ولتخرس الأصوات التي خرجت من أشداق في رؤوس تطاولت لتصل اسفل نعلك وقالت فيك ما قالت. هل دفع قائد فلسطيني مثل هذا الثمن على مدى ١٠٠… — Adel Tayeh (@TayehAdel) April 10, 2024

وأشار بعض المدونين إلى العبارة التي قالها هنية عند تلقيه خبر الاستشهاد "الله يسهّل عليهم" بأنها عبارة ستدخل قواميس اللغة وذاكرة الأحرار بعد "معلش" لوائل الدحدوح، و"روح الروح" لخالد نبهان (أبو ضياء).

"الله يسهّل عليهم".. عبارة تدخل قواميس اللغة وذاكرة الأحرار بعد "معلش" لوائل الدحدوح، و"روح الروح" لخالد نبهان (أبو ضياء). العبارة التي قالها (أمس) إسماعيل هنية لدى إعلامه بخبر استشهاد أبنائه وأحفاده. "الله يسهّل عليهم"، كأنهم مسافرون لا أكثر، وهُم كذلك بالفعل.. هُم ذاهبون إلى… pic.twitter.com/2QdMRIsUer — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 11, 2024

كما لفت انتباه جمهور منصات التواصل وداع ورثاء زوجة الشهيد حازم إسماعيل هنية لزوجها وابنتيها، وقالوا إن زوجة حازم مدرسة في الصبر والتضحية والثبات، وإن هذه العائلة مثلها مثل باقي العائلات الفلسطينية في غزة لا تميزها عن عائلات غزة في ملبسهم ومسكنهم ومأكلهم، حتى في مقتلهم شهداء لا تميزهم عن الناس.

وأضافوا أن استشهد أبناء هنية كان في المخيم الذي وُلدوا فيه، والذي يعتبر أدنى مخيمات غزة ترتيبا وتنظيما، والذي رفض والدهم مغادرة أزقته حتى بعد أن أصبح رئيسا للوزراء.

كلمات الرثاء والوداع في هذا الموقف الجلل لزوجة الشهيد حازم إسماعيل هنية، تمثل مدرسة في الصبر والتضحية والثبات. هذه عائلة عظيمة، كشفت عن معدن طيب، مهما حاول الذباب والكلاب النيل منها. هذه عائلة لا تميزها عن عائلات غزة في ملبسهم ومسكنهم ومأكلهم، حتى في مقتلهم شهداء لا تميزهم عن… pic.twitter.com/o99eixX372 — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) April 10, 2024

وعلق بعض المدونين على فيديو زوجة الشهيد حازم بالقول "بثبات كالجبال الراسيات، وعلى درب الخنساوات، تودع زوجة الشهيد المجاهد حازم إسماعيل هنية زوجها وطفليها، وتتحدث بكل ثبات عن بعض صفات زوجها الحافظ للقرآن الكريم والإمام في مساجد غزة، وتزفهم للجنة بكل فخر وعزة"…

وعلق آخرون فقالوا معجبين بردة فعل هنية وزوجة ابنه "يا لعظمة المجاهدين، ويا لعظمة المستشهدين، ويا لعظمة الصامدين الصابرين، وخيبة أمل المثبطين المتخاذلين عن نصرة أهل غزة".

بثبات كالجبال الراسيات، وعلى درب الخنساوات، تودع زوجة الشهيد المجاهد/ حازم إسماعيل هنية زوجها وطفليها الذين ارتقوا اليوم في جريمة اغتيال بشعة بحق 3 من أبناء #اسماعيل_هنية و 3 من أحفاده.. تتحدث بكل ثبات عن بعض صفات زوجها "الحافظ للقرآن الكريم و الإمام في مساجد #غزة، تزفهم للجنة… pic.twitter.com/onyI07mhaY — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 10, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قتل أبناء هنية كان عملية اغتيال بالتخطيط مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، وزعم في بيان أنهم جميعا من أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس.