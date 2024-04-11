إسرائيل تجري مناورات عسكرية مع قبرص تحاكي هجوما على إيران

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي النقاب، عن أن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى خلال الأيام القليلة الماضية، مناورات جوية في الأجواء القبرصية مع نظيره القبرصي يحاكي هجوما إسرائيليا على إيران.

وأفادت القناة الـ12 نقلا عن المصادر العسكرية الإسرائيلية بأن المناورات جاءت في إطار الاستعدادات وحالة التأهب لتجهيز المنظومتين الدفاعية والهجومية للردّ على هجوم إيراني محتمل.

ونقلت القناة عن مسؤولين عسكريين كبار أنّ الجيش الإسرائيلي متأهب لأي عملية في كل ميدان وعلى كل جبهة، وأنّه يحافظ على استقلالية قراره وتنفيذ عملياته.

كما قال هؤلاء إنّ هذه المناورات جاءت بعد انشغال سلاح الجو الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الماضية بالحرب على غزة والقصف في لبنان، حيث لم تتسنَّ له مواصلةُ تدريباته على تنفيذ عمليات في مناطق بعيدة.

وتتحسب إسرائيل والولايات المتحدة لرد إيراني محتمل بعد اغتيال القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، فيما قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى قنصليتها في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

وبدوره، فقد أشار موقع والا الإخباري الإسرائيلي، الخميس، إلى أن قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، سيصل إلى إسرائيل اليوم الخميس، لإجراء محادثات حول التحضير لهجوم محتمل من قبل إيران.

وذكر أن الجنرال كوريلا، سيجتمع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت في ضوء الاستعدادات المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل لهجوم إيراني باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار وصواريخ كروز ضد أهداف في إسرائيل، الأمر الذي قد يزيد من تصعيد الصراع في المنطقة.