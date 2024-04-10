هجوم حوثي على 4 سفن بخليج عدن والجيش الأميركي يعترض صاروخا باليستيا

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين تنفيذ 4 عمليات -صباح اليوم الأربعاء- في خليج عدن ضد 4 سفن إسرائيلية وأميركية، في وقت قالت فيه القيادة الوسطى الأميركية إنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن في خليج عدن كان يستهدف إحدى سفنها.

وقال الناطق باسم الجماعة يحيى سريع -في بيان متلفز- إن استهداف السفن الأربع جاء انتصارا للشعب الفلسطيني وردا على العمليات الأميركية البريطانية ضد اليمن، مشيرا إلى أن إحدى السفن المستهدفة سفينة حربية أميركية.

وأضاف سريع أنه "تم استهداف السفن الإسرائيلية والأميركية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة"، وأكد أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر والمحيط الهندي مستمرة حتى نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة.

صاروخ باليستي

من ناحية أخرى، قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها دمرت صاروخا باليستيا مضادا للسفن في خليج عدن كان يستهدف السفينة الأميركية "يورك تاون".

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التابعة للتحالف أو السفن التجارية.

يشار إلى أن الحوثيين يشنون، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وشكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفّذت منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي ضربات متكررة على أهداف حوثية في اليمن، شاركت بريطانيا في عديد منها.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعدن جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن بنك أهدافهم العسكرية.