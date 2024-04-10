الغزيون يقيمون صلاة عيد الفطر على أنقاض المساجد

أقام مئات آلاف الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء صلاة عيد الفطر المبارك فوق أنقاض المساجد التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب المتواصلة على القطاع منذ 6 أشهر.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن شهود عيان، بأن مئات الآلاف أدوا صلاة العيد فوق أنقاض المساجد التي دمرتها القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، أقام فلسطينيون صلاة العيد وسط أنقاض مساجد مثل مسجدي الهدى والفاروق، وصدحوا بالتكبيرات رغم التهديدات بالاجتياح من قبل إسرائيل.

وفي مدينة خان يونس، أدى عشرات الفلسطينيين صلاة العيد داخل المستشفى الأوروبي، عقب تدمير معظم المساجد في المدينة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وفي شمال القطاع، أقيمت صلاة العيد على أنقاض مساجد مدمرة وفي ساحات مراكز الإيواء، وسط تساقط الأمطار.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد دمرت القوات الإسرائيلية 229 مسجدا بشكل كلي و279 مسجدا بشكل جزئي، بالإضافة إلى تدمير 3 كنائس.

لكن رغم الأوضاع الصعبة، احتفل بعض الأطفال بالعيد ببراءة، في حين استقبل النازحون عيد الفطر في حزن وظروف إنسانية قاسية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت حتى أمس الأحد عن استشهاد 33 ألفا و360 فلسطينيا، وإصابة 75 ألفا و993 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفا "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.