شاهد.. لقطات لسرايا القدس بعنوان "عيدنا يوم نصرنا"

بث الإعلام الحربي التابع لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- فيديو جديدا بعنوان "عيدنا يوم نصرنا"، وتظهر عمليات إعداد منظومة صاروخية.

وتظهر المشاهد -التي بثتها قناة الجزيرة- مقاتلين من سرايا القدس وهم يرددون تكبيرات العيد ويعكفون على تجهيز منظومة صورايخ كتب عليها "صنع في فلسطين".

وكتب على جدران الغرفة التي كان يتواجد فيها المقاتلون عدة شعارات منها "عيدنا يوم نصرنا"، و"طوفان الأقصى"، بالإضافة إلى" وإن عدتم عدنا"، وهي مقتبسة من آية كريمة في سورة الإسراء.

وبثت سرايا القدس هذه المشاهد في أول يوم من عيد الفطر المبارك الذي يمر هذا العام على الفلسطينيين في قطاع غزة وهم في ظروف إنسانية صعبة جدا، حيث حرم الأطفال من الاحتفال والبهجة واقتناء ملابس جديدة.

وكانت سرايا القدس قد بثت أمس مشاهد من استهداف مقاتليها قوة إسرائيلية خاصة وتفجير إحدى دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.