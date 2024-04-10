سانشيز: إسبانيا جاهزة للاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز جاهزية بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، منتقدا "رد إسرائيل غير المتناسب" الذي "يهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره".

وقال سانشيز في إحاطة للبرلمان اليوم الأربعاء حول جولته في الشرق الأوسط والموقف الإسباني المتعلق بنية مدريد الاعتراف بفلسطين كدولة: إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مصلحة جيوسياسية لأوروبا.

وأضاف أن رد إسرائيل غير المتناسب في قطاع غزة يهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية، يحاول رئيس الوزراء الاشتراكي الدفع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الاعتراف.

وفي نهاية مارس/آذار، أصدر إعلانا مشتركا مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني، يؤكد أنهم "مستعدون للاعتراف بفلسطين" إذا كان ذلك يقدم "مساهمة إيجابية" في حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا الثلاثاء إن سانشيز سيلتقي في الأيام المقبلة رؤساء حكومات عدد من الدول بينها النروج والبرتغال، للحديث مرة أخرى عن "ضرورة المضي قدما باتجاه الاعتراف بفلسطين".