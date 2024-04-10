خامنئي يتوعد مجددا إسرائيل بالرد وتل أبيب تُعقب

اعتبر المرشد الإيراني علي خامنئي أن إسرائيل ارتكبت خطأ بهجومها على قنصليتها في دمشق، متوعدا بمعاقبتها، فيما حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن أي هجوم سيقابله رد في الداخل الإيراني.

وقال خلال خطبة صلاة عيد الفطر في طهران إنه سيتم معاقبتها على ذلك، مضيفا "عندما هاجموا قنصليتنا هذا يعني أنهم يهاجمون أرضنا.. هذا يعتبر من الأعراف الدولية في العالم الكيان الخبيث ارتكب خطأ في هذه المسالة ويجب أن يتم معاقبته على ذلك.. وسيتم معاقبته".

في المقابل، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن إسرائيل سترد داخل إيران إذا قامت الأخيرة بمهاجمة إسرائيل انطلاقا من أراضيها.

وجاء ذلك في منشور بالفارسية نشره كاتس على منصة "إكس" تعقيبا على تهديدات إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي أكد في الأيام الماضية أن إسرائيل جاهزة على مستوى الدفاع والهجوم للتصدي لأي ضربة إيرانية محتملة.

من جهته، قال جاي دافيدسون -قائد قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي في حتسيريم بصحراء النقب- إنه لا يستبعد أن يضطر سلاح الجو إلى التعامل مع حرب إقليمية متعددة الجبهات تشمل غزة ولبنان وحتى إيران.

ونقلت القناة 12 عن دافيدسون قوله إن احتمال تدهور الوضع قائم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت وُضع فيه سلاح الجو الإسرائيلي على درجة قصوى من التأهب استعدادا لاحتمال قيام إيران بالرد عسكريا على إسرائيل في أعقاب اتهامها باغتيال محمد رضا زاهدي، أحد كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني، مع عدد من معاونيه في قصف القنصلية الإيرانية بدمشق الأسبوع الماضي.

وقد وضعت منظومات الدفاع الجوية الإسرائيلية أيضا على درجة عالية من التأهب للتصدي لأي تهديدات صاروخية.