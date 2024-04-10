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65 ألف فلسطيني يقيمون صلاة عيد الفطر في الأقصى بلا احتفال

Muslims attend Eid al-Fitr prayers which mark the end of Ramadan, in Al-Aqsa compound, also known to Jews as Temple Mount, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in Jerusalem's Old City April 10, 2024. REUTERS/Ammar Awad
أكثر من 60 ألف فلسطيني يقيمون صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة (رويترز)
10/4/2024-|آخر تحديث: 10/4/202401:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أقام أكثر من 65 ألف فلسطيني -اليوم الأربعاء- صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، دون أي أجواء احتفالية تعبيرا عن حزنهم على ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 6 أشهر.

وفي طريقهم إلى المسجد الأقصى وأثناء خروجهم منه، قام المصلون بالتكبير، حسب ما أفادت به وكالة الأناضول.

وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب أن أكثر من 60 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى.

ورغم هطول الأمطار، بدأ المصلون التوافد إلى المسجد منذ صلاة الفجر.

Volunteers distribute dates as Muslims arrive to offer special morning prayers to start the Eid al-Fitr festival, which marks the end of the holy fasting month of Ramadan, at the Al-Aqsa Mosque compound in Jerusalem on April 10, 2024. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)
متطوعون يوزعون التمور مع وصول المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مجمع المسجد الأقصى (الفرنسية)

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول أن الشرطة الإسرائيلية اعتدت بالضرب على بعض المصلين أثناء دخولهم وخروجهم من المسجد في منطقتي باب الأسباط وباب السلسلة بالبلدة القديمة.

وقام عدد من المصلين، الذين تم إبعادهم عن المسجد الأقصى بقرارات من الشرطة الإسرائيلية، بأداء الصلاة عند الأبواب الخارجية للمسجد.

وبعد انتهاء الصلاة، توجه الفلسطينيون إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة لقراءة الفاتحة على أرواح أقاربهم.

وشهدت المدينة انتشارا مكثفا لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط وأزقة البلدة القديمة، ولم تكن هناك أي أجواء احتفالية، بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حتى الآن عن استشهاد 33 ألفا و360 فلسطينيا، وإصابة 75 ألفا و993 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.

Muslims attend Eid al-Fitr prayers which mark the end of Ramadan, in Al-Aqsa compound, also known to Jews as Temple Mount, amid the ongoing conflict in Gaza between Israel and Palestinian Islamist group Hamas, in Jerusalem's Old City April 10, 2024. REUTERS/Ammar Awad
الفلسطينيون توافدوا على الأقصى منذ فجر اليوم (رويترز)
المصدر : وكالة الأناضول