أوكرانيا تعلن تدمير 14 مسيرة روسية وعدة صواريخ

أعلن سلاح الجو الأوكراني ومسؤولون إداريون -اليوم الأربعاء- أن روسيا استهدفت جنوب أوكرانيا بـ 17 طائرة مسيرة هجومية وعدة صواريخ، حيث تمكنت الدفاعات الأوكرانية من إسقاط 14 طائرة مسيرة وصاروخين موجهين.

وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليشوك عبر تطبيق تليغرام بأن روسيا أطلقت أيضا صاروخين من طراز "إسكندر-كيه" وصاروخا باليستيا من طراز "إسكندر-إم"، لكنه لم يوضح مصيرهما.

وأوضح أنه تم تدمير صاروخين من طراز "كيه إتش-59" أطلقتهما روسيا باتجاه ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وأشارت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية عبر تطبيق تليغرام إلى إسقاط 12 طائرة مسيرة فوق ميكولايف واثنتين فوق أوديسا.

وأدت الهجمات إلى أضرار في البنية التحتية للطاقة في ميكولايف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات. وأكد الجيش أن الهجمات لم تؤد إلى سقوط قتلى.