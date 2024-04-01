مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء خضع لعملية جراحية "ناجحة"

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعملية جراحية "ناجحة" لعلاج فتق، وفق ما أفاد مكتبه الاثنين.

وأضاف بيان، صادر عن المكتب بعد العملية التي أجريت مساء الأحد وحظيت بمتابعة وثيقة مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من شهرها السادس، أن نتنياهو "في حالة جيدة وبدأ بالتعافي".

وأشار إلى أن الأطباء اكتشفوا الفتق السبت خلال فحص روتيني، وبعد التشاور تم اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية لرئيس الوزراء بعد انتهائه من جدول أعماله اليومي.

وقال مستشفى هداسا الطبي في القدس، وهو المركز الذي يعالج فيه رئيس الوزراء، اليوم إنه واعٍ، ويتحدث مع أسرته بعد نجاح عملية الفتق.

وأضاف أن نتنياهو يتعافى بعد الجراحة، لكنه لم يحدد على الفور الوقت الذي سيستغرقه ذلك.

يشار إلى أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بشكل متكرر في تل أبيب والقدس منذ بدء الحرب على غزة للمطالبة باستقالة نتنياهو والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وكانت آخر تلك المظاهرات في القدس مساء أمس الأحد.

ويواجه سكان القطاع حربا إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم نساء وأطفال، وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة، وفق بيانات أممية ودولية.