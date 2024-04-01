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كيف ترك جنود الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي من الداخل؟

تدمير أقسام مجمع الشفاء الطبي في غزة
تخريب وحرق جنود الاحتلال لأقسام مجمع الشفاء الطبي في غزة (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/4/2024

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الاثنين- من مجمع الشفاء الطبي غربي غزة بعد نحو أسبوعين من اقتحام المجمع وحصاره مخلفة مئات الشهداء ودمارا واسعا في المبنى.

فكيف بدا المجمع من الداخل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه؟

فقد انتشرت كثير من مقاطع الفيديو التي تظهر الدمار والخراب في محيط المجمع وداخله، وأظهرت المقاطع الدمار الواسع الذي خلفه الاقتحام الإسرائيلي لمبنى الجراحات التخصصي، وكيف أن جميع الجدران فيه تم تدميرها وتكسير جميع المعدات الطبية في داخله.

كما أظهرت مقاطع أخرى تم تداولها على منصات التواصل خروج معظم أقسام المستشفى عن الخدمة بعد تعرضها للتخريب والحرق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تنسحب فجر اليوم.

وانتشرت لقطات من الأعلى تظهر كيف دمر جنود الاحتلال جميع مباني المجمع والمباني المحيطة به، وكيف جرفوا أيضا ساحته والشوارع الخارجية.

ونشرت صفحات محلية فلسطينية صورا لمجمع الشفاء قبل وبعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي وتخريبه وإخراجه عن الخدمة.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي