كيف ترك جنود الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي من الداخل؟

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الاثنين- من مجمع الشفاء الطبي غربي غزة بعد نحو أسبوعين من اقتحام المجمع وحصاره مخلفة مئات الشهداء ودمارا واسعا في المبنى.

فكيف بدا المجمع من الداخل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه؟

فقد انتشرت كثير من مقاطع الفيديو التي تظهر الدمار والخراب في محيط المجمع وداخله، وأظهرت المقاطع الدمار الواسع الذي خلفه الاقتحام الإسرائيلي لمبنى الجراحات التخصصي، وكيف أن جميع الجدران فيه تم تدميرها وتكسير جميع المعدات الطبية في داخله.

تغطية صحفية: "مشاهد من مبنى الجراحات التخصصي الذي دمره جيش الاحـ..تلال خلال عـ..دوانه على مجمع الشفاء الطبي بغزة" pic.twitter.com/5ExjjBf3SC — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 1, 2024

كما أظهرت مقاطع أخرى تم تداولها على منصات التواصل خروج معظم أقسام المستشفى عن الخدمة بعد تعرضها للتخريب والحرق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تنسحب فجر اليوم.

#شاهد | مجمع الشفـاء الطبي أحد أكبر المستشفيات في فلسطين وأقدمها خارج الخدمة بعد تـدميره من قبل جيش الاحتــ.ــلال pic.twitter.com/PssjDEajQv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 1, 2024

وانتشرت لقطات من الأعلى تظهر كيف دمر جنود الاحتلال جميع مباني المجمع والمباني المحيطة به، وكيف جرفوا أيضا ساحته والشوارع الخارجية.

ونشرت صفحات محلية فلسطينية صورا لمجمع الشفاء قبل وبعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي وتخريبه وإخراجه عن الخدمة.