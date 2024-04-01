"كأنه مشهد نهاية العالم".. صور مجمع الشفاء تشعل منصات التواصل

"كأنه مشهد نهاية العالم" بهذه العبارة وصف رواد منصات التواصل الاجتماعي الصور الصادمة من محيط مجمع الشفاء التي بدأت تنتشر على المنصات فجر اليوم الاثنين بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل المجمع الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة، بعد عملية اقتحام وحصار لنحو أسبوعين، وعُثر على مئات الجثث داخل المجمع وفي المنطقة المحيطة به.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو عبر حساباتهم على منصات التواصل تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمجمع الطبي ومحيطه، كما أظهرت مقاطع أخرى انتشار جثث متفحمه لشهداء في الشوارع والطرقات المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، وبحث الأهالي عن جثث ذويهم في مقبرة الشفاء بعد تجريفها.

ووثقت عدسات النشطاء مشهدا مؤثرا يظهر لحظة لقاء سيدة بابنتها التي كانت تعمل داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بعد أن حوصرت داخل المستشفى لمدة أسبوعين.

تغطية صحفية: " بعد أن حوصرت داخل المستشفى لمدة أسبوعين…مشهد مؤثر يظهر لحظة لقاء سيدة بابنتها التي كانت تعمل داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة'. pic.twitter.com/75gatv4mM3 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 1, 2024

ومع انتشار الصور سادت حالة من الغضب والصدمة بين جمهور منصات التواصل، وقال الصحفي حسام شبات في تدوينة له عبر منصة إكس "لم أكن اتصور حجم هذا الدمار والجرائم، نبش القبور داخل المجمع وإعدامات بحق المواطنين والكادر الطبي، وما شكل لي صدمة هو دهس الجثث بالدبابات والتنكيل بها".

لم اكن اتصور حجم هذا الدمار والجرائم

حيث تم تدمير مجمع الشفاء الطبي بشكل كامل

ونبش القبور داخل المجمع واعدامات بحق المواطنين والكادر الطبي وما شكل لي صدمة هو دهس الجثث بالدبابات وتنكيل بها — حسام شبات (@HossamShabat) April 1, 2024

ووصف أحدهم المشهد من مجمع الشفاء ومحيطه بالقول إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق عائلات كاملة في المنطقة، وأن هناك جثثا متحللة وجثثا محروقة وأخرى تم دفنها"، مشيرا إلى أن مجمع الشفاء الطبي يعد الأكبر في فلسطين وتم تدميره وحرقه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية الانسحاب.

استيقظت غزة على فاجعة كبيرة جداً بعد انسحاب قوات الارهاب الإسرائيلي من مجمع الشفاء ومحيطها غرب مدينة غزة، والكشف عن عدد كبير من جثت الشهداء مُلقاة في الطرقات، مجازر ارتكبتها "إسرائيل " بحق عائلات كاملة في المنطقة ،جثث متحللة وجثث محروقة واخرى تم دفنها ، والمجمع الطبي وهو الأكبر… pic.twitter.com/j6T8boaBAj — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 1, 2024

وعلق بعض المتابعين على المشاهد القادمة من مجمع الشفاء الطبي إن جنود الاحتلال ضمنوا أنه لن يتحرك أحد ولن يوقفهم أحد وأن كل شيء مستباح، لذلك حرقوا المجمع بشكل كامل، وقتلوا الجرحى ودفنوهم مكبلي الأيدي ونبشوا القبور وحاصروا الأطفال والنساء والمرضى.

وكأنه زلزال بقوة ٢٠ ريختر ضارب محيط الشفاء، حجم الدمار مهول ، مسح تام حرفياً لمناطق واسعة — Sabri | Gaza 🇵🇸 (@sabrifarra24) April 1, 2024

وقال مغردون إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب إبادة ضد أهالي غزة منذ 6 أشهر، وطالبوا شعوب العالم بالتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع بعد أن فقدوا الأمل من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

حرب إبادة ضد شعب أعزل و محاصر لاكثر من 17سنة فاقت الخيال تُنقل على الهواء مباشرة ويراها كل العالم الظالم المنافق صاحب إزدواجية المعايير ولا يحرك ساكنا❗الجميع مشارك إما بالدعم أو بالتواطئ أو بالصمت !خسئتم . لكِ الله ياغزة#غزه_تقاوم_وستنتصر #مجمع_الشفاء_الطبي — سهيلة -بن (@BeSouhila) April 1, 2024

لم يكن جيش احتلال الذي مر!

إنما تتار العصر مروا من هنا!

جنود قد ضمنوا أنه لن يتحرك أحد ولن يوقفهم أحد وأن كل شيء مستباح!

حرقو مجمع الشفاء الطبي بشكل كامل!

قتلو جرحى ودفنوهم مكبلي الأيدي!

نبشو القبور!

حاصروا الأطفال والنساء والمرضى حتى مات البعض جوعاً ومرضاً! pic.twitter.com/ccgHjcXW0l — هدى نعيم Huda Naim (@HuDa_NaIm92) April 1, 2024

ونشرت صفحات محلية فلسطينية مقطع فيديو لعبارات كتبها المحاصرون على جدران مجمع الشفاء الطبي بغزة خلال اجتياح جيش الاحتلال للمنطقة، وكتب صاحب العبارة "لقد حضنت الموت عشقا، من حصار مجمع الشفاء الطبي لليوم الثامن على التوالي، 25/3/2024".

تغطية صحفية: عبارات كتبها المحاصرون في مجمع الشفاء الطبي بغزة خلال اجتياح جيش الاحتلال للمنطقة pic.twitter.com/8RUearKo8C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 1, 2024

وفي السياق نفسه، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل إن هناك نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال، وإن قوات الاحتلال أعدمت مواطنين مكبلي الأيدي.

وأضاف البصل أن القوات الإسرائيلية أحرقت أقسام مستشفى الشفاء، ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه.

ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قتل 200 واعتقل 500 آخرين واحتجز نحو 900 للتحقيق خلال عمليته بالمجمع الطبي ومحيطه.