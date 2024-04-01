غارات إسرائيلية على جنوب لبنان ومدفعية حزب الله تقصف "المطلة"

شن الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الاثنين- غارات جديدة على بلدة في جنوب لبنان، فيما قصفت مدفعية حزب الله موقع المطلة العسكري الإسرائيلي.

وقال مراسل الجزيرة إن إسرائيل شنت 3 غارات على محيط بلدة راشيا الفخار في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، قال حزب الله إنه قصف قوة إسرائيلية داخل موقع المطلة بالمدفعية، مشيرا إلى تحقيقه "إصابات مؤكدة".

وأمس الأحد، رصد الجيش الإسرائيلي 5 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة المطلة الحدودية شمالا، "دون تسجيل إصابات أو خسائر مادية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد القضاء على قيادي في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله بعد يومين من مقتل قيادي آخر بالحزب في غارة في المنطقة نفسها.

وقال الجيش إن "طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت مركبة في منطقة كونين في لبنان كان يستقلها إسماعيل الزين"، مضيفا أنه "تم القضاء عليه".

وتابع "كان الزين قائدا مهما في وحدة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لقوة الرضوان في حزب الله المسؤولة عن عشرات الهجمات" ضد إسرائيل. وقد أكد حزب الله مقتل الزين في بيان لم يحدد فيه ما إذا كان ينتمي إلى قوة الرضوان الخاصة.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل "علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف في حزب الله" في البازورية. وأكد حزب الله مقتل نعيم.

حصيلة القصف

وتتبادل إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.

ويستهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات بالقرب من الحدود، فيما تقصف إسرائيل مناطق لبنانية، خصوصا في الجنوب.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي قتل خلال هذه الفترة 348 شخصا في لبنان "معظمهم مقاتلون في حزب الله، إضافة إلى 68 مدنيا".

في المقابل، قُتل في الجانب الإسرائيلي 10 عسكريين و8 مدنيين بنيران مصدرها لبنان.