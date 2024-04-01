القيادة المركزية الأميركية تعلن تدمير مسيرتين للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" -مساء الأحد- تدمير طائرتين مسيرتين تابعتين لجماعة الحوثي في اليمن السبت.

وجاء في بيان صادر عن سنتكوم عبر منصة "إكس" أن قواتها نجحت في اعتراض وتدمير طائرتين جويتين دون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، في تمام الساعة 08:30 صباح السبت بتوقيت صنعاء.

كما أشار البيان إلى أن إحدى المسيرتين تم تدميرها فوق البحر الأحمر، بينما تم تدمير الأخرى على الأرض أثناء استعدادها للانطلاق.

وأكدت "سنتكوم" أن هذه الأنظمة الجوية بدون طيار تشكل تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وشددت سنتكوم على أنها تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأميركية والسفن التجارية.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن بيان سنتكوم.

وفي تضامن مع قطاع غزة، الذي يواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.