حصيلة جديدة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين عن حصيلة جديدة لجنوده وضباطه الذين قتلتهم المقاومة الفلسطينية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا من الكتيبة 77 قتل في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 600 جندي وضابط.

ومن بين هؤلاء 264 قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتواصل المعارك البرية في شمال وجنوب غزة، ويعلن جيش الاحتلال من حين لآخر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه على أيدي المقاومة الفلسطينية.

ومن جانبها، تنشر كتاب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة مقاطع مصورة لعمليات تنفذها ضد جنود الاحتلال في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة أدت حتى الآن إلى سقوط نحو 33 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير المرافق الخدمية والبنى التحتية وتهجير وتجويع السكان.