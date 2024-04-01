انفجار مسيّرة في إيلات وأنباء عن إصابة قاعدة إسرائيلية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة اخترقت الأجواء وأصابت مبنى في مدينة إيلات بأقصى الجنوب، في حين ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المسيّرة أصابت قاعدة عسكرية بحرية بالمدينة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان فجر اليوم الاثنين إن الطائرة المسيرة جاءت من جهة الشرق وسقطت على مبنى في إيلات محدثة أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

من جانبها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من جهة الأردن وأصابت قاعدة عسكرية في خليج إيلات، حيث تصاعدت أعمدة الدخان.

وقد دوّت صفارات الإنذار في إيلات، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان سقوط المسيّرة.

مشاهد توثق لحظة استهداف معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في إيلات بطائرة مسيرة بعد إعلان اعتراض جسم في سماء المدينة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/F3fGuGrNUA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 31, 2024

في تلك الأثناء، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها قصفت "هدفا حيويا في أراضيها المحتلة بالأسلحة المناسبة"، وذلك فجر اليوم الاثنين.

وأوضحت في بيان أن هذا القصف يأتي "استمرارا لنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".