القسام تستهدف ناقلة جند بخان يونس وتوقع قوة النجدة بين قتيل وجريح

قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن عناصرها تمكنوا من إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب، بعد استهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105″، واستهداف مجموعة مكونة من 7 جنود في المكان نفسه بقذيفة أخرى، في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأكدت القسام أن قواتها اشتبكت بالأسلحة الثقيلة مع قوة النجدة التي وصلت لإنقاذ الجنود، وأوقعت جميع عناصرها بين قتيل وجريح.

وكانت كتائب القسام بثت مشاهد لقصفها بقذائف الهاون قوات إسرائيلية كانت متوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي بغزة، كما أعلنت قنصَ جندي واستهدافَ دبابة في حي تل الهوى.

من جهتها بثت سرايا القدس -الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي-مشاهد لاستهداف مقاتليها آلية عسكرية وقصف جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء، غربي مدينة غزة.

خسائر الاحتلال

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 8 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما أعلن مقتل جندي من الكتيبة الـ77 خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن جنديا لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها قبل يومين جنوبي قطاع غزة، وبهذا يرتفع عدد العسكريين القتلى إلى 3 خلال الساعات الـ24 الماضية، وإلى 600 قتيل منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 264 بين ضابط وجندي منذ بدء العملية البرية في الـ26 من الشهر ذاته، وإلى 90 قتيلا منذ مطلع السنة الجارية، وفق الأرقام الرسمية.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بإصابة أكثر من 6 آلاف و800 ضابط وجندي منذ بداية الحرب، بينهم 4 آلاف و716 جنديا من قوات الاحتياط.