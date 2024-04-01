الحوثي: غارة أميركية بريطانية على الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة على محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد.

وقالت قناة المسيرة، الناطقة باسم الحوثيين، إن "العدوان الأميركي البريطاني يشن غارة على منطقة الطائف في مديرية الدريهمي التابعة للحديدة".

ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن نتائج الغارة، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأميركي أو البريطاني حتى الساعة.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و"تضامنا مع غزة"، التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لتشمل السفن المرتبطة بإسرائيل المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".