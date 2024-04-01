الاحتلال يقتحم منزل أسير محرر في طولكرم وينفذ عمليات هدم في القدس

انسحب جيش الاحتلال من مدينة طولكرم في الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين بعدما اقتحم منزل الأسير المحرر علاء شريتح، كما نفذت قواته عمليات هدم لمنشآت في بلدة حزما شمال القدس المحتلة.

وتتهم قوات الاحتلال علاء شريتح بالوقوف وراء عملية بيت ليد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي أدت لمقتل جندي إسرائيلي.

ودفعت قوات الاحتلال بآليات عسكرية من حاجز الطيبة جنوب غربي طولكرم باتجاه شارع الحدادين ومركز المدينة ودوار شويكة.

وفي القدس المحتلة، شرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في هدم منشآت ومحال تجارية في بلدة حزما شمال المدينة بحجة عدم الترخيص.

مشاهد توثق آثار الدمار الذي تسببت به جرافات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/4hvoZ5iTvA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 1, 2024

وأفاد شهود عيان من سكان البلدة بأن عناصر من بلدية الاحتلال اقتحموا البلدة فجر اليوم، تحت حماية قوات من الشرطة والجيش، وفرضوا طوقا أمنيا على مدخلها، وشرعوا في عمليات الهدم.

وتواصل قوات الاحتلال تصعيدها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة تزامنا مع حربها على قطاع غزة.

واعتقل جيش الاحتلال أكثر من 7895 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني حتى يوم أمس الأحد.