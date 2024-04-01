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إسرائيل تعتقل شقيقة إسماعيل هنية قرب بئر السبع

قوات إسرائيلية أثنا اقتحامها منزله صباح عبد السلام هنية شقية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في تل السبع شرق مدينة بئر السبع في النقب
عناصر أمنية إسرائيلية خلال اقتحامها منزل شقيقة إسماعيل هنية في بئر السبع (مواقع التواصل)
1/4/2024

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين إحدى شقيقات رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية قرب مدينة بئر السبع في النقب بتهم تشمل التواصل مع أعضاء في الحركة.

وتقيم صباح عبد السلام هنية (57 عاما) مع عائلتها في تل السبع على بعد بضعة كيلومترات شرق مدينة بئر السبع.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام فلسطينية عناصر من أجهزة الأمن الإسرائيلية أثناء اقتحام منزلها.

وقالت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيليان في بيان مشترك إن قواتهم مع تعزيزات من حرس الحدود نفذت عملية أمنية أطلقت عليها اسم " شروق مبكر" اعتقلت خلالها قريبة لزعيم حماس تعيش في بلدة تل السبع شرق مدينة بئر السبع.

وأضاف البيان أن اعتقالها جرى للاشتباه بأنها أجرت اتصالات بقياديين وناشطين في حركة حماس وحرضت على تنفيذ "عمليات إرهابية" في إسرائيل.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها عثرت في منزلها على وثائق ووسائل إعلامية وهواتف نقالة ومقتنيات تثبت تورطها في ما وصفتها بعمليات أمنية خطيرة ضد إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي