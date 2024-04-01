أردوغان يقر بخسارة حزبه في الانتخابات البلدية

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التركية، وقال إن نتائج الانتخابات "تشكل منعطفا" بالنسبة لحزبه الحاكم منذ عقدين.

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه من شرفة المقر الرئيسي للحزب الحاكم في أنقرة، إن حزب العدالة والتنمية لم يحصل على ما كان يأمله من الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد.

وبعد أن شدد على احترام حزبه لما أفرزته الصناديق والتزامه بالديمقراطية، أضاف أن هذه الانتخابات ليست نهاية الطريق لكنها نقطة تحول تستدعي تقييم المرحلة السابقة.

وتعهد الرئيس التركي بتحليل نتائج الاقتراع، وأكد أن حزبه سيجري بكل شفافية وشجاعة النقد الذاتي ويعمل على إصلاح الأخطاء.

وأظهرت نتائج الانتخابات بعد فرز صناديق الاقتراع بمختلف مناطق تركيا البالغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، تقدم حزب الشعب الجمهوري على حساب حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

فوز المعارضة

وأعلن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فوزه بولاية جديدة في البلدية التي يترأسها منذ عام 2019.

وقال لأنصاره الذين كانوا يحتفلون بفوزه "غدا ربيع جديد لبلادنا". وينظر لإمام أوغلو (52 عاما) على أنه المنافس الأبرز لحزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028.

كما أعلن رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش -الذي ينتمي أيضا لحزب الشعب الجمهوري- فوزه بولاية جديدة في الانتخابات.

وتقدم مرشحو المعارضة في المدن التركية الثلاث الكبرى (إسطنبول وأنقرة وإزمير) بعد فرز 99% من الأصوات في الانتخابات البلدية.

ويتوقع أن تصدر لجنة الانتخابات النتائج النهائية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وفي وقت سابق، أشار أكرم إمام أوغلو إلى تقدمه بأكثر من مليون صوت على منافسه مراد قوروم مرشح الحزب الحاكم.

وحسب النتائج التي نشرتها وكالة الأناضول الرسمية، حصل إمام أوغلو على 51% مقابل 39.5% لمنافسه. وفي أنقرة، حصل يافاش على 60.3% مقابل 31.6% لمنافسه.

وفي عموم الولايات التركية حصل حزب الشعب الجمهوري على 37.7% بعد فرز 99.8% من الأصوات.

وحصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 35.4%، في حين حصل حليفه حزب الحركة القومية على 4.9%.

أما حزب الرفاه الجديد فقد حصل على 6.1% وحزب الشعوب الديمقراطي على 5.6% وحزب الجيد على 3.7%