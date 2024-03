ناشطة تتلف صورة صاحب "وعد بلفور" ببريطانيا احتجاجا على حرب غزة

أتلفت ناشطة صورة لوزير الخارجية البريطاني الشهير آرثر جيمس بلفور الذي وعد الإسرائيليين بوطن قومي في فلسطين، في كلية ترينتي التابعة لجامعة كامبردج، وذلك في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشرت منصة "فلسطين أكشن" مشاهد لناشطة وهي ترش الطلاء وتمزق لوحة "اللورد بلفور"، والتي يعود تاريخها إلى عام 1914.

وذكرت المجموعة في منشور على حسابها أن إعلان بلفور عام 1917 كان سببا لخسارة الفلسطينيين لوطنهم، وأنهم قاموا بهذا الفعل للتأكيد على الدور التاريخي والحالي لبريطانيا في احتلال فلسطين.

وأضافت أن "الوعد الذي كتبه بلفور عام 1917 كان سببا في بداية التطهير العرقي في فلسطين، من خلال وعد بأراض لم يكن للبريطانيين أي حق فيها أبدا".

وصدر وعد بلفور عام 1917، وكان عاملا رئيسيا في إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين المحتلة عام 1948، بينما ما زال الفلسطينيون ينتظرون إقامة دولتهم المستقلّة إلى الآن.

BREAKING: Palestine Action spray and slash a historic painting of Lord Balfour in Trinity College, University of Cambridge.

Written in 1917, Balfour’s declaration began the ethnic cleansing of Palestine by promising the land away — which the British never had the right to do. pic.twitter.com/CGmh8GadQG

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2024