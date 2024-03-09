منظمات إسلامية تناشد ملك هولندا رفض زيارة هرتسوغ ومظاهرات مرتقبة

ناشدت منظمات إسلامية في هولندا الملك فيليم ألكسندر عدم قبول زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، المقررة غدا الأحد، وذلك بالتزامن مع دعوات للتظاهر ضد الزيارة التي تأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها على قطاع غزة منذ 155 يوما.

جاء ذلك في بيان صحفي لمنصة تعرف بشراكة المساجد الهولندية "كي 7" (K7) التي تضم 7 منظمات إسلامية في هولندا، وينضوي تحتها حوالي 200 مسجد.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يزور هرتسوغ العاصمة أمستردام غدا الأحد، ويقابل الملك ويشارك في افتتاح "المتحف الوطني للهولوكوست".

وأوضح أن زيارة هرتسوغ إلى هولندا ستكون بمثابة ضربة كبيرة لكل من يهتم بمصير الشعب الفلسطيني وقيم العدالة.

ولفت البيان إلى أنه بالإضافة إلى المنصة، تعارض العديد من الجمعيات اليهودية ومنظمات حقوق الإنسان زيارة هرتسوغ إلى هولندا.

ويتعرض هرتسوغ لانتقادات دولية، فبعد وقت قصير من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قال إنه لا يميز بين المدنيين في غزة ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

كما كتب عبارة "أنا أثق بك" على قذيفة إسرائيلية أطلقت بعد ذلك على غزة.

مظاهرات مرتقبة

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه الجالية الفلسطينية بهولندا للمشاركة في المظاهرة الحاشدة للتعبير عن رفضها لزيارة من أسمته "مجرم الحرب رئيس الكيان المحتل هرتسوغ".

وقد أعلن "متحف المحرقة" في وقت سابق اليوم أن هرتسوغ قد تمت دعوته بالفعل في الصيف الماضي، وهو يمثل الناجين الهولنديين من المحرقة الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد الحرب، كما أنه يمثل المؤسسات الإسرائيلية التي أتاحت الوثائق والصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو للمتحف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".