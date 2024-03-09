خرجت مظاهرات في أنحاء أوروبا للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووضع حد لمعاناة النساء الفلسطينيات تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

وفي العاصمة الفرنسية باريس، تحولت مظاهرات نسائية للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم الجمعة، إلى مسيرة للتضامن مع المرأة الفلسطينية.

ورفعت المتظاهرات لافتات تنادي بحماية نساء غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، كما طالبن بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي العاصمة البريطانية لندن، تظاهرت ناشطات على جسر وستمنستر وأمام مستشفى سانت توماس للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وحملت المشاركات الورود كما رفعن علم فلسطين، ولافتة تقول "نناضل مع النساء الفلسطينيات".

#شاهد | تظاهرة حاشدة في العاصمة الإسبانية مدريد؛ تضامناً مع المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي، وتنديداً بعدوان الاحتلال على قطاع غزة. pic.twitter.com/dLnE02LZgy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 8, 2024

وفي جنيف السويسرية نظمت وقفة تضامنية مع المرأة الفلسطينية، ورفعت فيها لافتة تقول "من حقها الأمان".

وفي النمسا، هتف ناشطون أوروبيون وفلسطينيون بالحرية لفلسطين وبوقف الإبادة الجماعية، وذلك داخل أحد مقرات بلدية فيينا خلال احتفالية ليوم المرأة العالمي.

وفي العاصمة الإسبانية مدريد خرجت مظاهرة حاشدة للمطالبة بتعزيز حقوق المرأة، والتضامن مع نساء غزة، ورفعت المشاركات لافتات ورايات باللون الأرجواني المميز ليوم المرأة العالمي.

وفي مدينة تورينو الإيطالية رفعت ناشطات علما فلسطينيا كبيرا خلال مسيرة بمناسبة يوم المرأة، كما نظمت وقفة تضامنية بالمناسبة نفسها في مدينة روتردام الهولندية.

وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، أقيم مهرجان للتضامن مع المرأة الفلسطينية.

وفي سياق الحراك ضد الحرب الإسرائيلية، نظم ناشطون اعتصاما في محطة المواصلات المركزية لمدينة يوتبوري السويدية للاحتجاج على أنشطة شركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية.

ورفع المعتصمون أعلام فلسطين وطالبوا بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 5 أشهر، خلفت حتى الخميس 30 ألفا و878 شهيدا وإصابة 72 ألفا و402، معظمهم أطفال ونساء، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.