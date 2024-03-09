مستوطنون يحطّمون شواهد قبور إسلامية بالقدس

القدس المحتلة- اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، مقبرة باب الرحمة في القدس المحتلة وحطّموا شواهد قبور إسلامية.

وقالت محافظة القدس، وهي أعلى تمثيل فلسطيني المدينة، إن مستوطنين اقتحموا "مقبرة باب الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، وحطموا شواهد بعض القبور فيها".

بيما قال مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بالقدس إن نحو 40 مستوطنا اقتحموا مقبرة باب الرحمة الواقعة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى، ودنسوا المقابر بالدوس عليها، وحطموا شواهد عدد من القبور.

ونقل المركز عن مسؤول لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة قوله إن اعتداء المستوطنين يأتي ضمن سلسلة من حلقات الاعتداء على مقابر المسلمين، خاصة مقبرة باب الرحمة.

وتابع أن المقابر "لها حرمة خاصة، والأموات لهم حرمة خاصة (…) وأي اعتداء هو انتهاك لحرمة المقابر والأموات".

وتتعرض مقبرة باب الرحمة التاريخية لاعتداءات متكررة من المستوطنين، كان من بينها قيام مستوطنين أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي باقتحامها، وتعليق رأس حمار على أضرحة الصحابيين الجليلين شداد بن أوس وعبادة بن الصامت، وفق مجلس الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة.

وتحظى مقبرة باب الرحمة في القدس بأهمية خاصة لدى المسلمين؛ إذ يعود تاريخها إلى ما قبل 1400 عام، كما تحتضن قبور صحابة وعلماء وقيادات وشهداء الفتوحات الإسلامية عبر التاريخ.

وتقع المقبرة شرقي المسجد الأقصى على مساحة تقدر بنحو 23 ألف متر مربع، لكن أطماع الاحتلال تلاحقها بالتجريف والتهويد.