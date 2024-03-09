أعلن حزب الله عن مهاجمته 4 مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان، في حين شنت إسرائيل غارات على بلدات لبنانية، وقالت إنها تعزز استعدادها لشن هجوم على لبنان، وتعرضت دورية مشتركة لليونيفيل والجيش اللبناني لإطلاق نار.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا موقعي ‏زبدين ورويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققوا إصابة مباشرة.

كما استهدفوا بالأسلحة الصاروخية تجمعا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط قلعة هونين، كما قصف الحزب بصاروخ بركان موقع ‏البغدادي الإسرائيلي مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأكد الحزب تصديه "لمسيرة ‏إسرائيلية في الحدود الفلسطينية بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع".

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات مسكاف عام وكريات شمونة ومرجليوت في الجليل الأعلى، بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية

في المقابل، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات على بلدات ميس الجبل والضهيرة وعيتا الشعب وكفرا ومجدل زون جنوب لبنان، واستهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ منزلا في بلدة بليدا، بينما تعرض محيط بلدة الوزاني لقصف مدفعي إسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت الليلة الماضية على بنى تحتية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة اللبّونة ومبنى وصفه بالعسكري في منطقة عَيتا الشعب جنوب لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بانفجار 6 صواريخ اعتراضية إسرائيلية قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأعرب قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عن التزامهم بتغيير الوضع الأمني في الشمال من أجل إعادة السكان إلى منازلهم، مشيرا خلال زيارة للجليل الغربي إلى أنهم يعززون باستمرار الاستعداد لشن هجوم على لبنان.

إطلاق نار على دورية لليونيفيل

وفي تطور آخر، أعلنت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) أن قوة مشتركة من اليونيفيل والجيش اللبناني تعرضت لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على الحدود مع جنوب لبنان.

وأوضح متحدث باسم اليونيفيل أن القوة تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة أثناء قيامها بدورية في محيط بلدة عيتا الشعب ما أدى إلى إصابة آلية للجيش اللبناني دون وقوع إصابات بالأرواح.

بدورها، قالت وسائل إعلام لبنانية إن الحادث وقع في محيط بلدة عيتا الشعب، عندما تعرضت الدورية لهجوم بأسلحة خفيفة، مؤكدة عدم وقوع إصابات جراء الحادث.

وقد أظهرت إحصاءات رسمية لبنانية غير نهائية شملت كامل القرى على الخط الحدودي، أن نحو ألف منزل دُمرت بشكل كامل في جنوب لبنان وتضرر نحو 10 آلاف منزل آخر بشكل جزئي جراء القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية منذ الثامن من شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.