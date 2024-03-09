الاحتلال يقر بمقتل ضابط بمعارك غزة والقسام تعلن السيطرة على مسيرتين

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استيلاء مجاهديها على طائرتي كواد كابتر كانتا تقومان بمهام استخباراتية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، في حين أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط من قواته في قطاع غزة.

وكواد كابتر هي طائرات مُسيرة يتم تسييرها إلكترونيا عن بُعد، ويستخدمها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف من استخدامها في غزة خلال الفترة الماضية.

واستخدم الجيش الإسرائيلي هذا النوع من المسيّرات في الضفة الغربية وقطاع غزة لقمع المتظاهرين الفلسطينيين، وذلك عبر إلقائها قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

وتستطيع كواد كابتر -التي طورها الجيش الإسرائيلي- التحليق لمدة زمنية طويلة، وتُستخدم بشكل رئيسي في المراقبة، ويتم تجهيزها بسلاح نصف آلي، وقاذفة قنابل عيار 40 ملم.

وتتمتع كواد كابتر بخصائص ومميزات تكتيكية مختلفة، وهي ذات مهام متعددة في الجانب الاستخباري كالرصد والمتابعة وتعقب الأهداف الثابتة والمتحركة، ومُزودة بكاميرات ذات جودة عالية، ويمكن التحكم بها عن بعد، وتحلق على ارتفاع 10 أمتار إلى 450 مترا، ويصل وزنها إلى 50 كيلوغراما.

ويستخدم جيش الاحتلال هذه الأنواع من الطائرات المسيرة للتصوير والتجسس، وأيضا في عمليات الاغتيال والتفجير داخل المناطق الفلسطينية وأيضا بالدول العربية المجاورة.

ودأبت القسام على توثيق عمليات الاستيلاء على أنواع مختلفة من طائرات مسيّرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه غير المسبوقة على القطاع.

كما نشرت كتائب القسام مشاهد لبقايا ومخلفات آليات عسكرية إسرائيلية إثر استهدافها في محاور مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

من جانبها، بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة لجهاد الإسلامي- مشاهد لاستهدافها تجمعات الجيش الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى من قطاع غزة بالصواريخ والمدفعية.

وقالت سرايا القدس إنها قصفت مع كتائب المجاهدين ومجموعات عبد القادر الحسيني تجمعات لجنود وآليات العدو بحي الزيتون برشقات من "صواريخ 107".

مقتل ضابط برتبة رائد

من ناحية أخرى، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد في قوات الكوماندوز خلال معارك اليوم السبت جنوبي قطاع غزة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الضابط المقتول في معارك غزة هو ابن خاله، ونعاه قائلا: "كبرنا معا، والخسارة لا توصف".

وحتى اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي مقتل 587 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 247 قتيلا في المعارك البرية داخل غزة.

العملية البرية الإسرائيلية

من جهة أخرى، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عمليته البرية لتشمل وسط قطاع غزة ورفح بالتوازي مع فشل مفاوضات القاهرة.

وقالت إن الجيش يركز هجومه حاليا على خان يونس سعيا للعثور على قائد حماس في غزة يحيى السنوار.

كما ذكرت الصحيفة أن حركة حماس لا تزال تملك قوة عسكرية سليمة في هذه المرحلة، وتتمثل تلك القوة في كتيبتين وسط القطاع و4 كتائب في رفح.

من جهته، نشر الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها لعملياته في مدينة حمد بخان يونس، وعملياتِ الاشتباك المتواصلة في شمال ووسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إنه استهدف مناطق تُستخدم لإطلاق الصواريخ باتجاه مدينة سديروت.

وأضاف أن سلاح الجو أغار على مسلحين فلسطينيين في منطقة بيت حانون شمال القطاع بعد أن اقتربوا من القوات الإسرائيلية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.