شابة ورضيعة تلتحقان بشهداء الجوع في قطاع غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن رضيعة عمرها شهران توفيت في مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية.

وبذلك يرتفع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب نقص التغذية والأدوية إلى 17 طفلا في مستشفى كمال عدوان وحده.

كما توفيت شابة فلسطينية بسبب الجفاف وسوء التغذية -صباح السبت- بمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع. وبذلك يرتفع عدد ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 25 شهيدا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة -السبت- إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.

وأكد أن 90% من سكان القطاع أصبحوا نازحين، وأن الاحتلال ارتكب 2721 مجزرة خلال الـ155 يوما الماضية من العدوان على قطاع غزة، تسببت في استشهاد وفقدان 30 ألفا و960 شخصا، بينهم 13 ألفا و500 طفل، و9 آلاف من النساء.

وأشار إلى استشهاد 364 من الفرق الطبية و48 من الدفاع المدني و133 من الصحفيين، وفي حين استشهد 23 طفلا بسبب المجاعة، وصل عدد المصابين إلى 72 ألفا و524.

كما أكد أن الخسائر المباشرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى اللحظة تجاوزت 30 مليار دولار، وذلك بعد مرور 155 يوما على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.