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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التطورات بغزة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية الإيراني المصدر: الخارجية القطرية عبر منصة x
مباحثات سابقة بين رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (يمين) ووزير الخارجية الإيراني (وسط) (الصحافة القطرية)
9/3/2024

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت -في بيان- أن الوزيرين بحثا أيضا اتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

كما ناقش الجانبان -وفقا للبيان- الجهود المتعلقة بمفاوضات العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وفي هذا السياق جدد رئيس مجلس الوزراء القطري التأكيد على أن دولة قطر ستواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، في إطار جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)