رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الإيراني التطورات بغزة

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث خلال اتصال مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت -في بيان- أن الوزيرين بحثا أيضا اتساع دائرة العنف في المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/rWtQ6wiBDm — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 9, 2024

كما ناقش الجانبان -وفقا للبيان- الجهود المتعلقة بمفاوضات العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة، وفي هذا السياق جدد رئيس مجلس الوزراء القطري التأكيد على أن دولة قطر ستواصل مساعيها لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف، في إطار جهودها لتعزيز السلم والأمن الدوليين.