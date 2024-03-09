حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية والاحتلال يقصف جنوب لبنان

أعلن حزب الله استهدافه صباح اليوم السبت موقع ‏البغدادي ‏العسكري الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان بصاروخ من نوع بركان وتحقيق إصابات مباشرة فيه، في حين أكد جيش الاحتلال قصفه مناطق في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد تنفيذ الحزب أمس 5 هجمات ضد مواقع إسرائيلية، حيث استهدف مرابض المدفعية في ديشون، وتجمعات لقوات الاحتلال في موقعي جَل العْلام والراهب، كما هاجم حزب الله موقعي السِّمّاقة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم السبت أن "الطيران الحربي المعادي، شن غارة استهدفت منزلا في بلدة مجدل زون بدون أن ينفجر، لكنه أغار مرة ثانية على المكان نفسه، ودمر المنزل بالكامل وسواه بالأرض".

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدني والإسعاف توجهت لتفقد مكان الغارة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت الليلة الماضية على بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقة اللبّونة ومبنى وصفه بالعسكري في منطقة عَيتا الشعب جنوب لبنان.

وأكد بيان للجيش الإسرائيلي رصده عملية إطلاق قذيفة صاروخية من داخل الحدود اللبنانية باتجاه منطقة كيبوتس يفتاح، وقال إن قواته ردت على مصادر النيران.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله والمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، وذلك منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.