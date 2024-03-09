الاحتلال يكثف قصف خان يونس ورفح ويطلق النار على منتظري المساعدات

كثف طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفه على عدة مواقع في جنوب قطاع غزة ووسطه، وأطلق النار على منتظري المساعدات مما أدى لسقوط عدد من الشهداء، بينما أعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد الشهداء الأطفال بسبب الجوع.

وقال مراسل الجزيرة إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت فجر اليوم السبت برج المصري المكون من 12 طابقا وهو البرج الأكبر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن البرج تعرض لـ4 غارات جوية أدت لتدمير ثُلثيه، فيما اضطر السكان للخروج منه قبل قصفه بأقل من 20 دقيقة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، دون ورود أنباء أولية عن وقوع شهداء وجرحى.

وأفاد مراسل الجزيرة بوصول مصابين معظمهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى غرب دير البلح وسط قطاع غزة، ويأتي هذ بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية أرضا كان بجوارها نازحون.

وأضاف أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مدنيين ينتظرون المساعدات في دوار الكويت بمدينة غزة.

شهداء الجوع

من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الجمعة، وفاة 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وجاء ذلك في منشور للمتحدث باسم صحة غزة أشرف القدرة، عبر حساب الوزارة على تليغرام.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 23 شهيدًا في قطاع غزة بحسب القدرة.

وجراء الحرب والقيود الإسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.