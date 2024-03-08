الجيش الأميركي يعلن استهداف 4 صواريخ كروز ويسقط مسيرات للحوثيين

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -اليوم الجمعة- أن قواتها استهدفت 4 صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين، وأسقطت 4 طائرات مسيرة في مناطق سيطرة الجماعة باليمن.

وقالت سنتكوم في بيان -عبر منصة إكس- إنه بين الساعة 03:35 مساء و04:55 مساء (بتوقيت صنعاء) نفذت قواتنا ضربات دفاعا عن النفس ضد 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن.

وأضافت أنه خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية 3 طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن.

وتابعت أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية محمية، وأكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية.

وأمس الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن جماعته استهدفت 61 سفينة إسرائيلية وأميركية وبريطانية منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا لافتا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأميركية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.