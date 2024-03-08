هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل عدن

وقع انفجاران قرب سفينة تبحر على مسافة 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة عدن على ساحل اليمن اليوم الجمعة، وفقا لما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

وقالت الهيئة البريطانية في منشور على منصة إكس إن ربان السفينة أبلغ عن الانفجارين لكنه قال إن السفينة والطاقم في أمان.

ودعت الهيئة السفن المبحرة في المنطقة إلى "توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة".

وأفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أيضا بعلمها بوقوع حادث على بعد حوالي 52 ميلا بحريا جنوب عدن.

ودعما للمقاومة الفلسطينية في تصديها للحرب على غزة، تستهدف جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وقد وسعوا دائرة هجماتهم لتشمل السفن الأميركية والبريطانية عقب بدء الغارات على اليمن في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتبنى الحوثيون استهداف أكثر من 20 سفينة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن على مدى الأشهر الماضية.

من جهته، أعلن الجيش الأميركي أن قواته قصفت الليلة الماضية 4 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، كما أسقطت 3 طائرات مسيّرة أُطلقت من تلك المناطق.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -اليوم الجمعة- أنها نفذت ضربات ضد 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن، وطائرة مسيّرة تابعة للحوثيين في اليمن.

وأضافت أنه خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية 3 طائرات بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن.