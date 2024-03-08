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نجل البرهان في العناية المركزة إثر إصابته في حادث سير بتركيا

تعرض ابن الرئيس السوداني عبد الرحمن البرهان، لإصابات خطيرة في حادث دراجة نارية
صورة من الحادث نشرتها مواقع تركية وتداولها ناشطون (مواقع التواصل)
8/3/2024

تعرض نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لحادث سير خطير في العاصمة التركية أنقرة، وفق ما أفاد ناشطون ووسائل إعلام اليوم الجمعة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة صباح التركية قولها إن محمد فتح البرهان الرحمن نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر تعرضه لحادث سير فيما كان يقود دراجة نارية في أنقرة.

وتداول ناشطون صورا للحادث، وقالوا إنه وقع عندما اصطدم نجل البرهان بمركبة كانت أمامه أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.

وأكدوا أن الشاب نُقل إلى أحد المستشفيات، ويرقد في وحدة العناية المركزة، وأن وضعه الصحي خطير.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي