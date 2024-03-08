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نجل البرهان في العناية المركزة إثر إصابته في حادث سير بتركيا

تعرض ابن الرئيس السوداني عبد الرحمن البرهان، لإصابات خطيرة في حادث دراجة نارية
صورة من الحادث نشرتها مواقع تركية وتداولها ناشطون (مواقع التواصل)
8/3/2024-|آخر تحديث: 8/3/202405:30 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تعرض نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لحادث سير خطير في العاصمة التركية أنقرة، وفق ما أفاد ناشطون ووسائل إعلام اليوم الجمعة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة صباح التركية قولها إن محمد عبد الفتاح البرهان نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر تعرضه لحادث سير فيما كان يقود دراجة نارية في أنقرة.

وتداول ناشطون صورا للحادث، وقالوا إنه وقع عندما اصطدم نجل البرهان بمركبة كانت أمامه أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.

وأكدوا أن الشاب نُقل إلى أحد المستشفيات، ويرقد في وحدة العناية المركزة، وأن وضعه الصحي خطير.

وبحسب مصادر إعلامية تركية فقد تولت الشرطة التركية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة وتحميل المسؤوليات المناسبة، وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي