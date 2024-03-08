نجل البرهان في العناية المركزة إثر إصابته في حادث سير بتركيا

تعرض نجل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لحادث سير خطير في العاصمة التركية أنقرة، وفق ما أفاد ناشطون ووسائل إعلام اليوم الجمعة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن صحيفة صباح التركية قولها إن محمد عبد الفتاح البرهان نُقل إلى المستشفى في حالة خطيرة إثر تعرضه لحادث سير فيما كان يقود دراجة نارية في أنقرة.

أصيب محمد فتح البرهان الرحمن، نجل رئيس السودان، بجروح خطيرة عندما اصطدمت دراجته النارية بالمركبة التي أمامه عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة. وعلم أن الرحمن الذي تم نقله إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى ما زال في حالة صحية خطيرة. https://t.co/cJtPh2OVMZ — Wasil Ali – واصل علي (@wasilalitaha) March 7, 2024

وتداول ناشطون صورا للحادث، وقالوا إنه وقع عندما اصطدم نجل البرهان بمركبة كانت أمامه أثناء قيادته دراجته النارية عند تقاطع جامعة إنسيك أتليم بأنقرة.

وأكدوا أن الشاب نُقل إلى أحد المستشفيات، ويرقد في وحدة العناية المركزة، وأن وضعه الصحي خطير.

وبحسب مصادر إعلامية تركية فقد تولت الشرطة التركية التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة وتحميل المسؤوليات المناسبة، وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.