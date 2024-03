زيلينسكي في إسطنبول وسرب من المسيّرات يهاجم مواقع في روسيا

تبادلت روسيا وأوكرانيا ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في حين وصف الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "مجنون" و"وصمة عار للولايات المتحدة".

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية -المتاخمة لأوكرانيا- مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة اليوم الجمعة، جراء هجوم أوكراني بـ3 طائرات مسيّرة على قرية رويديستفينسكا.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت 15 طائرة مسيّرة فوق مقاطعة فولغوغراد جنوبي روسيا منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الجمعة، كما أسقطت طائرة مسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود غربي البلاد.

من ناحية أخرى، أدت هجمات روسية بالصواريخ والقذائف أمس الخميس إلى مقتل شخصين في خاركيف شمال شرقي أوكرانيا وشخص ثالث في تشيرنيهيف شمال العاصمة كييف، وفقا لما أعلنه مسؤولون محليون.

في سياق آخر، أعلنت الهند أنها ضبطت "شبكة كبيرة لتهريب البشر"، قالت إنها تستدرج شبانا إلى روسيا وتعدهم بفرص عمل، ثم تجبرهم على القتال ضد القوات الأوكرانية.

وقال مكتب التحقيقات المركزي الهندي في وقت متأخر أمس الخميس إنه تم إرسال نحو 35 شابا حتى الآن إلى روسيا بموجب هذا المخطط، وكانت الخارجية الهندية قد تحدثت سابقا عن 20 شابا فقط.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عائلية أن شخصين على الأقل قُتلا أثناء القتال على الجبهة في روسيا، بعدما ذهبا إلى هناك للعمل "مساعدين" في الجيش، وأكدت السفارة الهندية في روسيا وفاة أحدهما.

سياسيا، انتقد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف -الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن بالبلاد- خطاب الرئيس الأميركي لـ"حالة الاتحاد"، متهما بايدن بالسعي لإشعال حرب عالمية ثالثة.

In the State of the Union address, Biden compared himself with Franklin Delano Roosevelt. That’s a so-so comparison. Obviously, not in his favour.

First, even though Roosevelt was an infirm man in a wheelchair, he raised America from the Depression; Biden, on the other hand, is…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 8, 2024