مظاهرات في مدن عربية تندد بالمجازر وحرب التجويع في غزة

خرجت مظاهرات في مناطق من العالم العربي -اليوم الجمعة- للتنديد بالمجازر الإسرائيلية في غزة والمطالبة بوقف حرب التجويع بحق سكان هذا القطاع الفلسطيني المحاصر، كما استنكر ناشطون استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل.

ففي رام الله بالضفة الغربية، تظاهر فلسطينيون للتعبير عن تضامنهم مع أهالي غزة وتأييدهم للمقاومة.

وطالب المشاركون في المظاهرة بوقف الحرب الإسرائيلية والجرائم المتواصلة بحق أهالي غزة، كما نددوا بالموقف الأميركي الداعم لإسرائيل.

وفي العاصمة الأردنية، تظاهر الآلاف وسط عمّان للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية، ودعا المتظاهرون إلى كسر الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات الغذائية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك.

العاصمة العراقية #بغداد تشهد مسيرة تدعو إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، ووقف تجويع سكانه، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة سامر يوسف#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/7iCjvqOlX0 — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 8, 2024

وفي محافظة إربد شمالي الأردن، خرج متظاهرون عقب صلاة الجمعة للتضامن مع غزة، ورفعوا شعارات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات اللازمة لسكان القطاع.

كما طالب المتظاهرون بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين.

وكذلك شهدت العاصمة العراقية مظاهرة للتضامن مع غزة عقب صلاة الجمعة في منطقة الدورة جنوبا.

وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف الحرب على غزة، كما رفعوا شعارات للتنديد بسياسة التجويع والحصار التي تمارَس ضد المدنيين في القطاع.

وفي اليمن، خرجت مظاهرات في صنعاء والحديدة وتعز عقب صلاة الجمعة للتنديد بالمجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة.

ودعا المتظاهرون إلى إنقاذ سكان القطاع من الإبادة والحصار والمجاعة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري.

وقد خلفت الحرب الإسرائيلية -المستمرة على غزة منذ 5 أشهر- أكثر من 30 ألف شهيد و72 ألف جريح، أغلبهم أطفال ونساء، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.