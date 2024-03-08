قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقتي الطبقة وسنجر في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

بدورها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات قفين في طولكرم والسموع جنوب الخليل وعوريف جنوب نابلس وعزون شرق قلقيلية، وشنت حملات دهم واعتقال في صفوف المواطنين.

وفي وقت سابق -الخميس- استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في حين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا، بينهم أسرى سابقون و4 نساء.

وكان الشهيد أصيب قبل يومين عندما فتحت قوات الاحتلال النار على فلسطينيين خلال اقتحامها قرية بورين، جنوبي نابلس.

وفي نابلس أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بأن مستوطنين واصلوا منذ صباح اليوم إغلاق حاجز "صرة"، جنوب غرب المدينة، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعاد فتح الحاجز أمام الفلسطينيين، عقب إغلاقه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المراسل أن المستوطنين يعتصمون أمام الحاجز لمنع المركبات الفلسطينية من المرور.

في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 40 فلسطينيا في طوباس وطولكرم وبيت لحم والخليل. وبين المعتقلين أسرى سابقون و4 نساء إحداهن الأسيرة السابقة الصحفية بشرى الطويل.

وارتفع بذلك عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 7490، منذ بدء الحرب على غزة.

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 240 سيدة من الضفة الغربية المحتلة وأراضي 1948.

وبمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق للثامن من مارس/آذار، قال النادي في بيان، إن "العام الحالي هو الأكثر دموية من جانب إسرائيل بحقّ النساء الفلسطينيات".