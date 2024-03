متظاهرون يقطعون طريق بايدن نحو الكونغرس للمطالبة بوقف حرب غزة

أفاد مراسل الجزيرة بأن محتجين داعمين لفلسطين قطعوا الطريق المؤدي لمبنى الكونغرس للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، في حين أكدت وسائل إعلام أميركية أن موكب الرئيس جو بايدن سلك طريقا أكثر طولا من المعتاد للوصول إلى مبنى الكونغرس، بعد أن تفادى الطرق التي تشهد تظاهرات.

وخرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء الولايات المتحدة قبيل خطاب حالة الاتحاد لبايدن، للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي واشنطن، تجمع المئات من المتظاهرين قرب الكونغرس البيت الأبيض، مما دفع الشرطة لإغلاق طريق قريب.

BREAKING: MAJOR PROTESTS IN WASHINGTON D.C. BLOCKS BIDEN MOTORCADE ROUTE

They are stopping his State of the Union address at US Capitol.pic.twitter.com/OVlzJkqpx3

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 8, 2024