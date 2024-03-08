السفارة الأميركية تحذر رعاياها من هجوم وشيك في روسيا

أفادت السفارة الأميركية في موسكو بأنها على علم بخطط وشيكة وضعها من وصفتهم بمتطرفين لاستهداف التجمعات العامة في العاصمة الروسية خلال اليومين المقبلين.

وحذرت المواطنين الأميركيين المقيمين في روسيا، وقالت إنها تراقب تقارير تفيد بأن "متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية".

ونصحت السفارة رعاياها الأميركيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الـ48 المقبلة.

ولم تقدم السفارة، التي حثت الأميركيين مرارا على مغادرة روسيا فورا، مزيدا من التفاصيل عن طبيعة التهديد، لكنها قالت إنه يتعين عليهم الابتعاد عن التجمعات والتيقظ.

وقبل أيام، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنشاء منطقتين عسكريتين، ردا على توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعزيزاته العسكرية على حدود روسيا.

ويوم 24 فبراير/شباط 2022، بدأت روسيا حربا عسكرية على أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.