خلص تحقيق أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع منظمة هولندية مختصة إلى أن دبابة إسرائيلية استهدفت بقذيفتين مجموعة من الصحفيين كانوا يصورون قصفا عبر الحدود في جنوب لبنان في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل مصور رويترز وجرح 6 صحفيين آخرين.

وجاء في تقرير نهائي عن حادث الاستهداف صدر أمس الخميس، أن دبابة إسرائيلية تبعد نحو كيلومتر ونصف عن المكان الذي كان الصحفيون يوجدون فيه، أطلقت قذيفتين من عيار 120 مليمترا على الصحفيين الذين كانوا يرتدون ما يميزهم بوضوح كصحفيين.

وقتلت القذيفة الأولى مصور رويترز عصام عبد الله (37 عاما) وأصابت مصورة وكالة فرانس برس كريستينا عاصي (28 عاما) بجروح خطيرة وفق التحقيق.

ورجّح تقرير المنظمة، التي تعاقدت معها رويترز لتحليل الأدلة المتعلقة بالهجوم، أن طاقم الدبابة الإسرائيلية فتح النار على الصحفيين بمدفع رشاش ثقيل في هجوم استمر دقيقة و45 ثانية، وذلك بعد استهدافهم بقذيفتين.

وجاء في التقرير: "يعد استخدام دبابة ميركافا لمدفعها الرشاش ضد موقع الصحفيين بعد إطلاق قذيفتي دبابة سيناريو مرجّحا".

وأضاف: "لا يمكن التوصل إلى نتيجة مؤكدة لأنه لا يمكن تحديد الاتجاه والمسافة الدقيقة لنيران (المدفع الرشاش)".

وحاول الجيش الإسرائيلي تبرير استهداف الصحفيين عندما ادعى في إطار رده على أسئلة تلقاها من رويترز بشأن تقرير المنظمة، أنه رد على هجمات شنها مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية في 13 أكتوبر/تشرين الأول بالقرب من كيبوتس هانيتا بنيران المدفعية والدبابات "لإزالة التهديد" وفق تعبيره، وقال إنه تلقى بعد ذلك تقريرا يفيد بأن صحفيين قد أصيبوا.