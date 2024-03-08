بانوراما الجزيرة نت.. غزة والسودان وقمة الويب وانتخابات أميركا

في الحلقة الثانية من بانوراما الجزيرة نت نستعرض لكم باقة من أبرز القضايا التي اهتم بها الموقع في الأسبوع الأول من شهر مارس/آذار الجاري.

وبطبيعة الحال كانت الحرب الإسرائيلية على غزة التي أكملت أسبوعها الثاني والعشرين في مقدمة اهتمامات الجزيرة نت، سواء عبر التغطية الآنية لتطورات العدوان الإسرائيلي لحظة بلحظة، أو بتقصي الأوضاع الميدانية والإنسانية لسكان القطاع الفلسطيني المحاصر.

كما واصلت الجزيرة نت اهتمامها بمتابعة تداعيات العدوان، ومنها ما يجري في البحر الأحمر إضافة إلى المواقف وردود الأفعال الإقليمية والدولية.

ومع الاهتمام المستمر بمتابعة التطورات في غزة، لم تغفل الجزيرة نت متابعة التطورات الأخرى، وكان في مقدمتها الملف السوداني الذي شهد أحداثا متلاحقة خلال الأسبوع الماضي، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني.

وخصصت الجزيرة نت جانبا من اهتمامها لمتابعة قمة الويب التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، أواخر فبراير/شباط الماضي، واستمرت في الاهتمام بالمتابعة عبر سلسلة من التقارير المتميزة عن القمة، وما جرى فيها وعلى هامشها من أحداث وحوارات.

كما اهتم الموقع بمتابعة تطورات الانتخابات الأميركية في مرحلتها التمهيدية، التي تبدو مقبلة على مواجهة جديدة بين الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي، والرئيس السابق دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري.