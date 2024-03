واشنطن- مع إعلان عدد من قادة الكونغرس دعوة 17 من أقارب الإسرائيليين الأميركيين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية لحضور خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس جو بايدن الجمعة، اختارت نائبة ديمقراطية دعوة طبيبة أسنان فلسطينية فقدت أكثر من 30 شخصا من عائلتها جراء العدوان على غزة.

وقالت النائبة كوري بوش من ولاية ميسوري في منشور على منصة إكس "أتشرف بدعوة الدكتورة انتماء سلامة، طالبة الدراسات العليا الفلسطينية في جامعة سانت لويس، وطبيبة الأسنان، لتكون ضيفة لي في خطاب حالة الاتحاد".

وتابعت "لقد قُتل 35 شخصا من عائلتها في غزة. يجب على الرئيس جو بايدن الاستماع إلى آلام مواطنينا، وأن يضغط للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار الآن".

وفي بيان آخر للنائبة اطلعت عليه الجزيرة نت، قالت بوش -التي تصنف ضمن التيار التقدمي بالحزب الديمقراطي- إن "العنف المستمر في غزة هو أزمة دولية، ويؤثر بشكل مباشر على الناس، من سانت لويس إلى الشرق الأوسط، وفي كل مكان بينهما".

وتابعت "قتل 35 من أفراد عائلة الدكتورة سلامة خلال أكثر من 150 يوما مضت. هذه خسارة لا توصف، خسارة لا تتحملها وحدها. في سانت لويس وفي جميع أنحاء البلاد، هناك آلاف العائلات التي فقدت أحباءها في الفظائع ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين".

