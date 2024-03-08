ارتفاع حصيلة شهداء غزة والاحتلال يرتكب 8 مجازر في 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع بلغت 30 ألفا و878 شهيدا و72 ألفا 402 مصاب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع خلفت 78 شهيدا و104 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، وأكدت أن 72% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع المحاصر هم من النساء والأطفال.

من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في يوم المرأة العالمي إن نساء قطاع غزة ما زلن يتحملن عواقب الحرب الوحشية.

وذكرت أونروا أن 63 امرأة يقتلن يوميا في غزة، منهن 37 أمّا يتركن عائلات وراءهن، في حين قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن ما لا يقل عن 8900 امرأة استشهدن في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

غارات مكثفة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت أماكن متفرقة بوسط وجنوب القطاع في دير البلح وخان يونس ورفح منذ ساعات الصباح الأولى، واستهدفت غارة إسرائيلية آلاف الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول مساعدات إغاثية عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وقال مراسل الجزيرة إن شهداء ومصابين وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد الغارة، في حين أشارت مصادر طبية إلى أن عددا من المصابين معرضون للموت بسبب عدم توفر غرف عمليات لإنقاذهم.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد شهداء غارة إسرائيلية على منزل غرب المدينة فجر اليوم الجمعة إلى 6، بينهم طفلان.

وفي خان يونس، أكد مراسل الجزيرة استشهاد شاب وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين بعد استهداف سيارة مدنية في منطقة العطار جنوب خان يونس.

وقال المراسل إن عددا كبيرا من المصابين وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد تعرض السيارة لقصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 فلسطينيين-بينهم أطفال- وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الحكر في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء نتيجة المجاعة إلى 20، بينهم أطفال كان آخرهم الطفل أحمد أهل البالغ من العمر 3 سنوات الذي فارق الحياة بسبب الجفاف وسوء التغذية الناجم عن انتشار المجاعة في شمال القطاع نتيجة القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة.